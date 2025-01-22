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17:30, 22 января 2025Россия

Куратор обороны при регионе России заявил о вопросах от СК и принял «мужественное решение»

Куратор обороны РБ Альхеев заявил о вопросах СК к БПЛА «Буря-10» и ушел на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

У Следственного Комитета (СК) возникли вопросы к производимому в республике Бурятия (РБ) беспилотному летательному аппарату (БПЛА) «Буря-10». Об этом в интервью порталу «Н1» рассказал куратор вопросов обороны и мобилизационной подготовки при правительстве республики Бурятия (РБ) Иван Альхеев.

Как сообщил Альхеев, в сферу ответственности которого входят в том числе и вопросы снабжения, в СК с жалобой обратился военнослужащий из Тувы, который заявил, что реальные характеристики «Бури-10» не соответствуют заявленным. «Мы, честно говоря, удивлены такому заявлению и реакции следственных органов, но понимаем, что сегодня контроль за техникой идет очень строгий. Следствие, наверное, обязано проверить и провести экспертизу», — рассказал чиновник.

Когда было дано интервью, неизвестно, однако опубликовано оно было утром 22 января. В тот же день, после того как Альхеев побеседовал с журналистами издания, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что чиновник принял «мужественное решение» и отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Ушел ли Альхеев с поста запреда правительства региона, на сайте кабмина Бурятии не сообщается. Сохранится ли за ним должность, неизвестно.

Ранее, 20 января, сообщалось, что военные следователи установили, что сумма государственных контрактов в деле бывшего заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина достигла более 1,4 миллиарда рублей.

ЖЗЛ
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