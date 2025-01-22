Мать жениха обругали в сети из-за одной непристойной детали в свадебном образе

Пользователи сети обругали мать жениха из-за одной непристойной детали в ее свадебном образе. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Юзерша с никнеймом @SailorJupiter80 рассказала, что будущая свекровь пришла на церемонию в белом платье. По ее словам, сквозь прозрачную ткань изделия виднелись фиолетовые стринги. «Она больше не в нашей жизни по многим причинам», — заявила девушка.

Комментаторы удивились поступку матери жениха. «У этой женщины нет чувства стыда», «Какого черта матери сыновей это делают? Они что, думают, что психологически выходят замуж за собственного сына? Это так жутко», «Абсолютная наглость! Как вам удалось сохранить спокойствие?», «Вот почему меня раздражает, когда люди защищают ношение нарядов белого цвета, как будто это не имеет большого значения для невесты», «Она носит фиолетовый лак для ногтей? Подразумевается, что она потенциально подобрала лак к своим стрингам», — высказывались они.

В сентябре прошлого года сообщалось, что популярная блогерша Талия Скейнс в непристойном платье пришла на свадьбу подруги и подверглась критике в сети.