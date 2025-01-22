Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:40, 22 января 2025Россия

Мизулина ответила на слова Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

Мизулина назвала кощунством слова Трампа о роли России во Второй мировой войне
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о помощи России США во Второй мировой войне являются кощунством, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее слова передает ТАСС.

«Это, на мой взгляд, просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала она. Мизулина допустила, что после этого весь восторг по поводу Трампа «у большинства людей уже ушел на задний план».

Ранее Трамп заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, «потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней». Политик добавил, любит «русский народ» и не хочет вредить стране, а также что, «всегда имел хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пиндосы». Трамп заявил, что Россия помогла США победить во Второй мировой. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      В МИД прокомментировали предложения Трампа по Украине

      В Словакии призвали главу ЕК вмешаться в спор с Зеленским

      На Западе заявили о беззащитности авианосцев США перед российским «Орешником»

      Мизулина ответила на слова Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

      Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

      Зеленский призвал страны Запада отправить войска на Украину

      В «Ленкоме» появятся должности президента и худрука

      Названа дата слушания одного из дел в отношении экс-замминистра обороны Иванова

      Бывшего командира бригады ВСУ задержали из-за дезертирства военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше