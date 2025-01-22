Мизулина ответила на слова Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

Мизулина назвала кощунством слова Трампа о роли России во Второй мировой войне

Слова президента США Дональда Трампа о помощи России США во Второй мировой войне являются кощунством, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее слова передает ТАСС.

«Это, на мой взгляд, просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала она. Мизулина допустила, что после этого весь восторг по поводу Трампа «у большинства людей уже ушел на задний план».

Ранее Трамп заявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, «потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней». Политик добавил, любит «русский народ» и не хочет вредить стране, а также что, «всегда имел хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.