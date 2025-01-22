Unherd: Украина не сможет получить тактическое превосходство над Россией

Украина не сможет получить тактическое превосходство над Россией. Возможность Киева превзойти Москву в этом вопросе оценила журналистка Бетани Эллиотт в материале для британского портала Unherd.

Эллиотт отметила, что на сегодняшний день украинские власти настаивают на том, что мирные дискуссии следует отложить до тех пор, пока Киев не получит тактическое превосходство в конфликте. «Однако есть проблема в затягивании переговоров до этих пор — этого может просто никогда не произойти», — считает журналистка.

По мнению обозревательницы, в контексте продвижения Вооруженных сил (ВС) России и неопределенности по продолжению поддержки Украины при новом президенте США Дональде Трампе, Москва лишь продолжит улучшать свое положение, поэтому Киеву необходимо поторопиться с началом мирного диалога. Эллиотт подчеркнула, что откладывание переговоров до тех пор, пока Украина не одержит верх, только укрепит позицию президента России Владимира Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Кроме этого, политик сообщил, что его запланированные контакты с главой России Владимиром Путиным состоятся «в очень скором времени».

В декабре команда Дональда Трампа сообщила чиновникам из Европейского союза, что Вашингтон планирует продолжать помощь Киеву. Однако до этого сам политик рассказал, что новая американская администрация пока не станет раскрывать информацию, готова ли она сократить военную помощь Украине, если та откажется проводить мирные переговоры с Россией.