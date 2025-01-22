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13:39, 22 января 2025Экономика

Таксисты в России попросили о помощи

Национальный совет такси попросил Мишустина о льготном лизинге автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила премьер-министра России Михаила Мишустина запустить программу льготного лизинга автомобилей для предприятий отрасли, что могло бы помочь ей справиться с последствиями высоких ставок. Об этом со ссылкой на документ пишут «Ведомости».

В документе отмечается, что на эти цели необходимо 7,3 миллиарда рублей. Расчеты связаны с тем, что для достижения целевой рентабельности 6-7 процентов ставка лизинга не должна превышать 18 процентов, что значительно ниже, чем в текущих условиях.

По оценкам НСТ, на лизинговые платежи уходит больше всего средств средних по размеру (100-120 автомобилей) таксопарков. За прошлый год их размер вырос на 30-50 процентов, в результате рентабельность машины, взятой в лизинг, стала отрицательной.

Текущая ситуация приведет к закрытию ряда компаний, устареванию автопарков, снижению комфорта пассажиров, ухудшению транспортной доступности, а также проблемам в смежных отраслях. Например, пострадают сами лизинговые компании.

Представитель такси «Максим» заметил, что за пределами крупных городов окупаемость бюджетной машины, взятой в лизинг, превышает пять лет, что почти в два раза больше, чем срок ее работы в такси.

На программу льготного лизинга транспортных средств, которую курирует Минпромторг, в 2027 году заложено 27 миллиардов рублей, что на 44 процента больше, чем годом ранее. При этом воспользоваться ей могут и таксопарки, но текущего объема средств им недостаточно, поэтому необходимо либо ее расширение, либо отдельная программа.

Ранее в Госдуме предложили ограничить возможности слишком резкого повышение цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой. Законопроект уже поступил на согласование в правительство.

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