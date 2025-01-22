Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 22 января 2025Бывший СССР

В России назвали возможным новое наступление ВСУ в Курской области

Военный эксперт Глазунов допустил еще одно наступление ВСУ в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут организовать еще одно наступление в Курской области ради «маленькой победы», допустил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру».

Ранее председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что ВСУ готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни.

«Курская область стала некой витриной для ВСУ и для их спонсоров. Даже если это наступление будет локальным, на пять километров вперед, это все равно будет считаться успехом. Во многом сейчас задача Зеленского показать Трампу и Евросоюзу, что украинская армия еще что-то может, чтобы добиться финансирования, которое Трамп планирует сократить», — отметил Глазунов.

Подобное наступление, по мнению Глазунова, станет «последним шансом» Зеленского.

Сейчас Зеленскому нужна маленькая победа. (...) Он соберет все, что можно было собрать, (...) чтобы организовать наступление — причем необязательно в Курской области

Олег Глазуновдоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

10 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области принимают участие 60 тысяч украинских солдат. По его словам, о начале операции в российском регионе были проинформированы европейские и американские союзники Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      Квартиры бизнес-класса в Москве превысили в цене десятки миллионов рублей

      В российском городе пресекли деятельность ОПГ

      Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях и объяснился

      В Совфеде раскритиковали намерение Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

      Бундесбанк засомневался в будущем германской экономики

      Беспилотники ВСУ ударили по предприятиям в российском регионе

      Российских судей отдали под суд за взятки

      ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

      Стинг отменил свои концерты из-за проблем со здоровьем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше