В России назвали возможным новое наступление ВСУ в Курской области

Военный эксперт Глазунов допустил еще одно наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут организовать еще одно наступление в Курской области ради «маленькой победы», допустил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру».

Ранее председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что ВСУ готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни.

«Курская область стала некой витриной для ВСУ и для их спонсоров. Даже если это наступление будет локальным, на пять километров вперед, это все равно будет считаться успехом. Во многом сейчас задача Зеленского показать Трампу и Евросоюзу, что украинская армия еще что-то может, чтобы добиться финансирования, которое Трамп планирует сократить», — отметил Глазунов.

Подобное наступление, по мнению Глазунова, станет «последним шансом» Зеленского.

Сейчас Зеленскому нужна маленькая победа. (...) Он соберет все, что можно было собрать, (...) чтобы организовать наступление — причем необязательно в Курской области Олег Глазунов доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

10 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области принимают участие 60 тысяч украинских солдат. По его словам, о начале операции в российском регионе были проинформированы европейские и американские союзники Украины.