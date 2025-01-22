Политолог Дугин предупредил о начале гражданской войны в США в случае покушения на Трампа

Новое покушение на избранного президента США Дональда Трампа приведет к гражданской войне, считает политолог Александр Дугин. Его слова приводит РИА Новости.
«Трампизм — это сейчас такая поднимающаяся волна внутри американского общества… Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что все. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведет точно как минимум к гражданской войне», — считает философ.
По его словам, после назначения Трампом нового вице-президента Вэнса, который идеологически является сторонником избранного президента, а также после появления в его кампании Макса и других известных личностей Трамп стал «больше, чем Трамп». Он, по мнению Дугина, стал символом, идеей и даже идеологией.
Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США в понедельник, 21 января. Он стал 47-м по счету главой государства. Покушение на него совершили в июле 2024 года, когда он выступал на митинге в Пенсильвании.