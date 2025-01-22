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15:40, 22 января 2025Путешествия

Полицейским в Таиланде пришлось стрелять в россиянку с ножом

Khaosod: Россиянка на Пхукете угрожала полицейским кухонным ножом
Алина Черненко

Фото: Teera Noisakran / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская туристка на популярном тайском курорте Пхукет угрожала полицейским и прохожим холодным оружием. Подробностями истории поделилось издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 21 января, в местном ресторане возле полицейского участка. Правоохранителям поступило сообщение о женщине, которая, предположительно, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и пыталась проникнуть в частную резиденцию.

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Когда стражи правопорядка прибыли на место, чтобы проводить туристку в участок и успокоить ее, она побежала в близлежащий ресторан Luktan, схватила кухонный нож и начала угрожать им окружающим, а затем направила столовый прибор на себя, пытаясь нанести увечья. Офицерам пришлось стрелять в дебоширку резиновыми пулями, чтобы обезоружить ее.

Полицейские установили личность женщины — ей оказалась 56-летняя россиянка по имени Марина, которая приехала в Таиланд, чтобы посетить музыкальный фестиваль EDC Thailand 2025. Она остановилась в отеле недалеко от аэропорта и должна была вернуться домой 27 января. После инцидента ей оказали первую помощь и отправили в больницу в районе Тхаланг для дальнейшего лечения.

Ранее на Пхукете иностранный турист оголился в общественном месте и вызвал гнев местных жителей. На опубликованном в сети снимке мужчина стоит со спущенными шортами в красном автобусе.

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