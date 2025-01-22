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20:23, 22 января 2025Из жизни

Полиция нашла наркотики у женщины с сумкой с надписью «точно не для наркотиков»

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Флорида, США, полицейские арестовали женщину, в чьей подозрительной сумке нашли метамфетамин. Об этом пишет The Smoking Gun.

Сотрудники полиции остановили машину, в которой сидела 31-летняя Терин Акри, когда дежурили на дорогах округа Бревард. Они обыскали автомобиль и нашли в нем сумку с надписью «Точно не сумка, полная наркотиков». Внутри оказались метамфетамин, иглы и цифровые весы.

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Женщину обвинили в хранении запрещенных веществ для их распространения и продажи. Акри вышла на свободу под залог в размере 15,5 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами запрещенных веществ в сумке. На ней была надпись «Сумка для наркотиков».

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