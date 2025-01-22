Помогавшему получить права приятелю экс-главе красноярской ГАИ предъявили обвинение

Помогавшему получить права в Красноярске экс-гаишнику предъявили обвинение

Помогавшему приятелю получить водительские права экс-главе УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 («Получение взятки группой лиц в крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности») УК РФ. Сейчас мужчина находится под стражей.

По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2024 года фигурант через посредника и лично получил от двоих жителей Красноярска взятку на общую сумму 935 тысяч рублей за обеспечение присвоения девяти автомобилям государственных регистрационных номеров с конкретными буквенно-цифровыми обозначениями. Отмечается, что он действовал вместе с подчиненными. Кроме того, весной 2024 года экс-гаишник решил помочь приятелю, который выполнял ремонтные работы в его квартире, получить водительские права. Для этого он попросил подчиненных обеспечить мужчине сдачу теоретической части экзамена.

14 января его задержали.