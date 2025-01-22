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15:31, 22 января 2025Мир

Посол Мальты в России назвал три столпа мира на Украине

Посол Мальты в России Ингуанез: Для мирного договора по Украине нужны три столпа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для жизнеспособности мирного договора по Украине нужны три столпа: территориальная целостность; безопасность и суверенитет; меры по укреплению дружбы и доверия. Об этом в интервью RTVI рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

При этом дипломат отметил, что каждый аспект будущих мирных договоренностей имеет свои сложности. «Некоторые из нас знают отдельные страницы из истории России, знают про Киевскую Русь и Россию. Однако людям не из России, некоторым нашим соотечественникам в наших странах, вероятно, очень трудно понять контекст», — отметил он.

Касательно пункта о территориях посол заявил о необходимости определения принципа территориальной целостности. В вопросах безопасности и суверенитета Ингуанез обратил внимание на столкновение Москвы и Киева по вопросу присоединения Украины к НАТО.

«И третий аспект, который одинаково важен для будущего региона, для Российской Федерации, для Украины, для всех, — это меры по укреплению дружбы и доверия во имя будущего. Но это очень легко сказать и очень трудно сделать», — заключил он.

Ранее Ингуанез заявил, что доходы от российских активов нужно направить на гуманитарные нужды Киева. Посол объяснил, что позиция Мальты вытекает из нейтрального статуса страны. Государство не может быть участником военных действий или принимать решения, которые приведут к военным действиям.

Дипломат Мальты также призвал Европейский союз быть осторожным в использовании замороженных российских активов.

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