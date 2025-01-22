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14:18, 22 января 2025Культура

Раскрыта личность русской девушки Джареда Лето

Музыкант Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с русской художницей
Ольга Коровина
Джаред Лето

Джаред Лето. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с россиянкой. Ее имя удалось выяснить фанатам певца, а о деталях биографии рассказал Telegram-канал «Антиглянец».

Девушка поднялась на сцену на одном из последних концертов группы, а позже беседовала с Лето в гримерке. Теперь же стало известно, что незнакомку зовут Яна Величко, она выпускает музыку под псевдонимом «Я», а также является художницей и духовным наставником.

По данным СМИ, первая встреча певца и его подруги произошла в 2023 году на Неделе моды в Париже. Инсайдеры утверждают, что в апреле Лето планирует приехать в Россию ради встречи с новой возлюбленной.

Джаред на протяжении нескольких лет встречался с российской топ-моделью Валерией Кауфман. В 2022 году музыканта также подозревали в романе с россиянкой Дарьей Корчиной, отдыхавшей с ним в Италии.

В октябре на концерте в Белграде Джаред Лето сообщил, что скучает по своим слушателям в России и обязательно выступит перед ними. Это заявление вызвало критику со стороны украинцев и Министерства иностранных дел Украины.

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