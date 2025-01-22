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09:16, 22 января 2025Путешествия

Рейс застрявших в Гаване российских туристов в Москву снова отложили

Рейс застрявших в Гаване российских туристов снова отложили на два часа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рейс, который должен был доставить в Москву застрявших в Гаване российских туристов, снова отложили на два часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что борт должен прибыть в Россию в 11:50 по мск. Известно, что россияне более 30 часов не могут улететь в Москву из-за переноса рейса.

При этом номера в гостиницах им предоставили только после того, как они разбили палаточный лагерь в аэропорту. Всего в Гаване застряли 250 россиян. Они должны были вылететь 20 января в 9 утра.

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