Рейс застрявших в Гаване российских туристов в Москву снова отложили

Рейс застрявших в Гаване российских туристов снова отложили на два часа

Рейс, который должен был доставить в Москву застрявших в Гаване российских туристов, снова отложили на два часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что борт должен прибыть в Россию в 11:50 по мск. Известно, что россияне более 30 часов не могут улететь в Москву из-за переноса рейса.

При этом номера в гостиницах им предоставили только после того, как они разбили палаточный лагерь в аэропорту. Всего в Гаване застряли 250 россиян. Они должны были вылететь 20 января в 9 утра.