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00:33, 22 января 2025Путешествия

Застрявшие в Гаване российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту

Mash: Застрявшие в Гаване туристы из РФ разбили палаточный лагерь в аэропорту
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Застрявшие в Гаване российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что россияне более 30 часов не могут улететь в Москву. Номера в гостиницах им предоставили только после того, как они расставили палатки.

По данным Mash, в Гаване застряли 250 россиян. Они должны были вылететь 20 января в 9 утра. По словам пассажиров, рейс перенесли из-за сломанной турбины Boeing 777-31h.

Ранее австралийский турист попал в тюрьму в Сингапуре после того, как дважды пригрозил разбить самолет из-за сорванного отпуска. Во время пересадки пассажир узнал, что ему отказали во въезде за границу, потому что в его паспорте оказалась вырвана страница с визами.

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