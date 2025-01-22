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07:45, 22 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ найти фальшивки среди банковских приложений

Роскачество: Поддельные банковские приложения попадаются на любых смартфонах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Поддельные мобильные приложения банков встречаются на любых смартфонах. Об этом рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в iPhone нет мобильных приложений популярных банков — этим и пользуются хакеры, создавая подделки.

По словам экспертов, в названии фальшивого приложения допускаются ошибки или добавляются лишние слова. Помимо этого, в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки.

Специалисты напомнили, что при загрузке неофициального приложения пользователь указывает все личные данные, в том числе и CVV-код — так злоумышленники крадут личную информацию и ограничат доступ к мобильному сервису.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток из Москвы провела мнимый обыск в доме, а затем отправила аферистам посылку с деньгами и драгоценностями родителей. Предварительный ущерб оценивается в более чем 700 тысяч рублей.

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