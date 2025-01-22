Россиянина арестовали за нападение на полицейского с ножом

В Иркутской области арестовали мужчину, напавшего на полицейского с ножом

В Иркутской области арестовали мужчину, напавшего на полицейского с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по области.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение из поселка Кутулик, что в одном из домов изготавливают наркотики. Сотрудники полиции начали проверку, и в процессе опроса одного из местных жителей оперативник заметил, что мужчина сильно нервничает. При проведении дальнейшей работы с ним на кухне полицейский заметил кастрюлю с веществом растительного происхождения.

В этот момент мужчина стал вести себя агрессивно, опрокинул посуду, выхватил нож и начал угрожать. Оперативник задержал злоумышленника, после чего он был доставлен в отдел. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Подозреваемый помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин ударил полицейского по голове и попал под следствие.