Россиянина задержали за контрабанду более 100 килограммов прекурсоров наркотика

Мужчине грозит пожизненное заключение за контрабанду 100 кг прекурсоров в Москву

Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Ростовской области, подозреваемого в контрабанде более 100 килограммов прекурсоров для изготовления наркотиков в Московский регион. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Фигурант заключен под стражу на один месяц. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда прекурсоров для изготовления наркотических средств, совершенная организованной группой») УК РФ, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, мужчина по указанию куратора группы получил в столице международное грузовое отправление, в котором содержались прекурсоры. В дальнейшем их планировали распространить по территории страны.

Его сообщники устанавливаются.

Ранее сотрудники МВД задержали на Уссурийской таможне россиянина, подозреваемого в контрабанде красной рыбы.