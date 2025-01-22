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10:42, 22 января 2025Россия

Россиянка прилюдно проткнула себе оба глаза шприцем

Пациентка больницы в Санкт-Петербурге прилюдно проткнула себе оба глаза шприцем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пациентка Боткинской больницы в Санкт-Петербурге прилюдно проткнула себе оба глаза шприцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, у россиянки помутилось сознание из-за высокой температуры. Женщина совершила попытку самоповреждения на глазах у другой пациентки — та позвала на помощь, и медики перевели пострадавшую в отделение реанимации.

Отмечается, что состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании United Airlines смешал транквилизатор с алкоголем и устроил дебош на борту самолета.

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