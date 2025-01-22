Российская авиация уничтожила склады с боеприпасами в зоне СВО

Российские Су-34 уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на артемовском направлении

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили склады с боеприпасами и горючим, а также точки пуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Су-34 <....> нанесли поражение управляемыми авиационными боеприпасами по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Николаевка, Серебрянка. В результате были уничтожены склады боеприпасов, материальных средств и ГСМ, пункты управления и пусковые точки БПЛА, узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, автомобильная и бронированная техника противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что артиллерия группировки войск «Юг» уничтожила станцию связи Starlink, боевую машину пехоты, три пункта управления дронами, а также по восемь артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink, а также живая сила Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Харьковской области.