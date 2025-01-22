Российская тревел-блогерша перечислила обязательные для поездки в Китай вещи

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и перечислила обязательные для поездки в эту страну вещи. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Надюшка-путешественница» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в первую очередь туристу понадобится переводчик, работающий в оффлайн-режиме, поскольку с интернетом в стране часто могут быть перебои. Для поддержки связи она рекомендовала подключить роуминг, взять местную сим-карту, либо купить роутер.

Кроме того, блогерша посоветовала установить на телефон приложение с картами, которое тоже может работать без подключения к сети.

Ранее россиянка стала фигуранткой уголовного дела из-за сотен золотых украшений с бриллиантами, которые она привезла из Китая. 44-летнюю женщину остановили на зеленом коридоре в московском аэропорту Шереметьево.