Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 22 января 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша перечислила обязательные для поездки в Китай вещи

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ling Tang / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и перечислила обязательные для поездки в эту страну вещи. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Надюшка-путешественница» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в первую очередь туристу понадобится переводчик, работающий в оффлайн-режиме, поскольку с интернетом в стране часто могут быть перебои. Для поддержки связи она рекомендовала подключить роуминг, взять местную сим-карту, либо купить роутер.

Кроме того, блогерша посоветовала установить на телефон приложение с картами, которое тоже может работать без подключения к сети.

Ранее россиянка стала фигуранткой уголовного дела из-за сотен золотых украшений с бриллиантами, которые она привезла из Китая. 44-летнюю женщину остановили на зеленом коридоре в московском аэропорту Шереметьево.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Посмотрим, как все сложится». Трамп высказался о дальнейшей военной поддержке Киева и раскритиковал Евросоюз

      Рейс застрявших в Гаване российских туристов в Москву снова отложили

      В России захотели отдавать приоритет женам мобилизованных при трудоустройстве

      Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

      Сотрудник банка воспользовался положением и вынес миллионы из ячейки россиянина

      В Киеве прогремели взрывы

      Республиканцы разочаровались в Трампе из-за одного его решения

      Пропавший без вести россиянин прикрывался телами бойцов ВСУ ради одной цели

      Стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации

      В Москве вновь потеплеет до плюсовых значений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше