Российские военные нанесли удар по технике и военным ВСУ на севере Украины

ВС России нанесли удар по технике и военным ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по технике и военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области на севере республики. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Ромны, Сумская область... Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по бывшей ракетной базе в Николаевской области. По словам Лебедева, объект располагается в Первомайском районе региона.