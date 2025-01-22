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13:28, 22 января 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по технике и военным ВСУ на севере Украины

ВС России нанесли удар по технике и военным ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по технике и военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области на севере республики. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Ромны, Сумская область... Прилетело в посадку на западе города, в направлении "Агрохимтрейда". В посадке была техника и бандеровцы», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по бывшей ракетной базе в Николаевской области. По словам Лебедева, объект располагается в Первомайском районе региона.

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