Российские военные продвинулись у Часова Яра

ВС России продвинулись южнее Часова Яра в ДНР, бои идут в районе Ступочек

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) у Часова Яра. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным источника канала, Вооруженные силы (ВС) России наступают южнее Часова Яра и в городской застройке. Населенный пункт охватывается с флангов, бои ведутся в районе села Ступочки.

Отмечается, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта становится критической.

Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча заявил, что российские военные готовят «неприятные сюрпризы» для украинской армии в Часовом Яре. По его словам, это позволит ВС России в ближайшее время полностью занять населенный пункт.