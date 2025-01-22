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14:23, 22 января 2025Бывший СССР

Российские военные продвинулись у Часова Яра

ВС России продвинулись южнее Часова Яра в ДНР, бои идут в районе Ступочек
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) у Часова Яра. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным источника канала, Вооруженные силы (ВС) России наступают южнее Часова Яра и в городской застройке. Населенный пункт охватывается с флангов, бои ведутся в районе села Ступочки.

Отмечается, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта становится критической.

Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча заявил, что российские военные готовят «неприятные сюрпризы» для украинской армии в Часовом Яре. По его словам, это позволит ВС России в ближайшее время полностью занять населенный пункт.

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