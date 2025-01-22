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11:02, 22 января 2025Россия

Российских подростков начали кодировать от вейпов

Shot: Россияне стали кодировать зависимых от вейпов детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россияне стали кодировать зависимых от вейпов детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опросивший врачей-наркологов.

Специалисты рассказали о появившемся спросе на кодирование подростков 14-16 лет, злоупотребляющих вейпами. Пациентам вводят препарат и дают соответствующую психологическую установку.

Чаще всего от вейпов лечат психотерапией или гипнозом, отмечает канал. Параллельно с этим психиатры прорабатывают личные проблемы подростков. Стоимость полного курса составляет 50 тысяч рублей.

22 января комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект с новыми ограничениями для курильщиков. Так, документ предусматривает запрет на курение на остановках и около подъездов. Также думский комитет одобрил проект закона об установлении штрафов до полумиллиона рублей за продажу несовершеннолетним энергетиков.

ЖЗЛ
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