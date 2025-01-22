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13:08, 22 января 2025Силовые структуры

Российский суд отправил в СИЗО воевавшего за Украину колумбийского наемника

Захваченного в плен наемника из Колумбии отправили в СИЗО по делу о наемничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО захваченного в плен колумбийского наемника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, гражданин Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс в декабре 2024 года с оружием и взрывчаткой проник на территорию Курской области, где совершал преступления против мирного населения и занимался дестабилизацией органов региональной власти. Боорхэс подозревается в совершении террористического акта и наемничестве.

Во время боев с российскими военнослужащими в районе населенного пункта Александрия в Суджанском районе Курской области колумбиец был взят в плен.

4 января военнопленный Евгений Набока, служивший санитаром в военном госпитале в Харькове рассказал, что большинство иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют в боевых действиях только из-за денег, после ранений они уезжают домой.

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