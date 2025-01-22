«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» крупным планом показала откровенное декольте

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес крупным планом показала откровенное декольте на фото. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 458 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась, сидя в автомобиле. Она предстала перед камерой в желто-оранжевом спортивном бра-топе бренда Calvin Klein с принтом в технике тай-дай. При этом наряд обнажал часть груди.

Также сетевая знаменитость надела белые джинсы скинни и солнцезащитные очки и выбрала в качестве украшения цепочку с подвеской с собственным именем и серьги-пусеты.

Ранее в январе британская телеведущая с самыми идеальными в мире ягодицами Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном наряде.