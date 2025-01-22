Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:37, 22 января 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» крупным планом показала откровенное декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес крупным планом показала откровенное декольте на фото. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 458 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась, сидя в автомобиле. Она предстала перед камерой в желто-оранжевом спортивном бра-топе бренда Calvin Klein с принтом в технике тай-дай. При этом наряд обнажал часть груди.

Также сетевая знаменитость надела белые джинсы скинни и солнцезащитные очки и выбрала в качестве украшения цепочку с подвеской с собственным именем и серьги-пусеты.

Ранее в январе британская телеведущая с самыми идеальными в мире ягодицами Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном наряде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пиндосы». Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Народный артист Збруев рассказал о своей госпитализации

      На востоке Москвы прорвало трубу с кипятком

      Песков отреагировал на претензии шахматиста-чемпиона

      Концентрация одного вида квартир в Москве превысила средний по РФ уровень в 1,5 раза

      В Белгородской области решили отселить жителей одного села

      Макрон и Шольц встретятся для обсуждения стратегии по Трампу

      На Украине арестовали обвиняемого в поставках бракованных пулеметов чиновника

      В России указали на незаинтересованность Трампа в участии США в конфликте на Украине

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» крупным планом показала откровенное декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше