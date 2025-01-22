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10:46, 22 января 2025Мир

В России ответили допустившему новые санкции против Москвы Трампу

Сенатор Климов назвал неудивительными слова Трампа о новых санкциях против РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Лызлова Екатерина / ТАСC

Слова президента США Дональда Трампа о возможности новых санкций Вашингтона против Москвы не являются новостью, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на соответствующего заявление 47-го американского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Звучит вероятно», — заявил американский лидер в Белом доме в ответ на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции, если власти России не пойдут на переговоры.

«Трамп 2 августа 2017 года подписал закон, на основании которого все последующие санкции с 2017 года на Россию и обрушивались. В этом законе, подписанном господином Трампом в 2017 году, (...) наша страна официально названа противников Соединенных Штатов Америки. Суть закона заключается в том, чтобы при помощи санкций сдерживать противников Америки. Для меня никаких новостей в этом заявлении нет», — подчеркнул Трамп.

До этого Трамп заявлял, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Трамп подчеркнул, что планирует встретиться с российским лидером Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее.

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