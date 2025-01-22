Сергей Лазарев отправился в Аргентину и нашел брата

Сергей Лазарев сравнил себя с Лионелем Месси и назвал спортсмена своим братом

Российский певец Сергей Лазарев отправился в путешествие по Латинской Америке и нашел «брата». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Звездач».

На видео артист стоит на фоне плаката, на котором изображен футболист Лионель Мессии. «Фактически мой аргентинский брат. Только ленивый мне не сказал, что я похож. Я, конечно, лучше, скромнее», — пошутил исполнитель.

Ранее стало известно, что Сергей Лазарев увеличил цену за частное выступление на два миллиона рублей. Так, участие артиста в корпоративе обойдется заказчикам в 8,5 миллиона рублей.