Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:40, 22 января 2025Культура

Сергей Лазарев отправился в Аргентину и нашел брата

Сергей Лазарев сравнил себя с Лионелем Месси и назвал спортсмена своим братом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Российский певец Сергей Лазарев отправился в путешествие по Латинской Америке и нашел «брата». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Звездач».

На видео артист стоит на фоне плаката, на котором изображен футболист Лионель Мессии. «Фактически мой аргентинский брат. Только ленивый мне не сказал, что я похож. Я, конечно, лучше, скромнее», — пошутил исполнитель.

Ранее стало известно, что Сергей Лазарев увеличил цену за частное выступление на два миллиона рублей. Так, участие артиста в корпоративе обойдется заказчикам в 8,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

      42-летняя Наталья Водянова снялась без штанов для модного бренда

      Россияне смогут чаще ходить на свидания

      Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов после матча КХЛ

      Врач назвал неочевидный признак приближающейся импотенции

      В России ответили допустившему новые санкции против Москвы Трампу

      Россия и Узбекистан договорились о военном сотрудничестве

      Россиянка прилюдно проткнула себе оба глаза шприцем

      Сергей Лазарев отправился в Аргентину и нашел брата

      В Крыму во время налета БПЛА детей не стали эвакуировать из школы и сообщили об учениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше