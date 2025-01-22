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01:42, 22 января 2025Мир

США исключили публичные переговоры между Россией и Украиной

Рубио: Переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

Переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

Он призвал вернуться к прагматизму и задействовать дипломатические усилия, поскольку это единственный способ разрешить конфликт на Украине. По словам Рубио, хотя Соединенные Штаты и поддерживали Киев, конфликт на Украине должен прекратиться.

Ранее Рубио заявил, что США будут заниматься предотвращением конфликтов, однако не станут ради этого жертвовать своими интересами.

21 января Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа не важны для Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не беспокоятся о том, что какая-то страна может перестать быть их союзником.

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