Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:33, 22 января 2025Мир

В США назвали условие предотвращения конфликтов

Рубио: США будут предотвращать конфликты не в ущерб национальным интересам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США будут заниматься предотвращением конфликтов, однако не станут ради этого жертвовать своими интересами. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед сотрудниками американского Госдепа.

«Мы будем стремиться избегать и предотвращать их, но никогда — за счет нашей национальной безопасности, никогда — за счет наших национальных интересов, никогда — за счет наших ключевых ценностей как страны и народа», — назвал условие Рубио.

Он отметил, что все страны мира исходят в первую очередь из собственных национальных интересов. Новый госсекретарь США выразил надежду, что позиция Вашингтона и многих стран мира совпадут.

Ранее Рубио заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. По его словам, переговоры не будут проводиться публично.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Пушков сравнил Макрона и Трампа

      Политолог допустил начало новый военных операций при Трампе

      Мать жениха обругали в сети из-за одной непристойной детали в свадебном образе

      Сирия расторгла договор с компанией из России об управлении портом Тартус

      «Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в Лиге чемпионов

      В Германии назвали Трампа интересным партнером для Европы

      На юге Москвы произошел пожар

      Жители Воронежа сообщили о серии громких взрывов над городом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше