В США назвали условие предотвращения конфликтов

Рубио: США будут предотвращать конфликты не в ущерб национальным интересам

США будут заниматься предотвращением конфликтов, однако не станут ради этого жертвовать своими интересами. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед сотрудниками американского Госдепа.

«Мы будем стремиться избегать и предотвращать их, но никогда — за счет нашей национальной безопасности, никогда — за счет наших национальных интересов, никогда — за счет наших ключевых ценностей как страны и народа», — назвал условие Рубио.

Он отметил, что все страны мира исходят в первую очередь из собственных национальных интересов. Новый госсекретарь США выразил надежду, что позиция Вашингтона и многих стран мира совпадут.

Ранее Рубио заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. По его словам, переговоры не будут проводиться публично.