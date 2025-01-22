Стало известно о заходе российских штурмовиков в населенный пункт под Курском

Shot: Российские штурмовики зашли в Викторовку Курской области

Российские штурмовики зашли в деревню Викторовка Курской области и пытаются в ней закрепиться. Об этом пишет Shot в Telegram со ссылкой на автора канала «Архангел Спецназа».

По его данным, сейчас в районе деревень Кругленькое и Викторовка идут наступательные действия российских военных.

Кроме того, стало известно, что на линии боевого соприкосновения в районе Погребков Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ротации, а также продолжили минировать подступы к своим позициям и наращивать инженерные заграждения.

Издание добавило, что российские войска улучшили положение на переднем крае вблизи населенных пунктов Русское Поречное, Черкасское Поречное и Махновка. По украинский бойцам в этом районе наносятся удары из артиллерии и FPV-дронами.

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