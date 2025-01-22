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13:50, 22 января 2025Экономика

Движение судов закроют у затопленной кормы танкера «Волгонефть-212»

Участок близ затопленной кормы танкера «Волгонефть-212» закроют для судов
Виктория Клабукова

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Участок акватории Черного моря близ затопленной кормы танкера «Волгонефть-212» закроют для прохода судов. Об ограничении движения сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Кормовая часть танкера затонула в 11 километрах от берега на глубине 20 метров. Зону оградили желтыми конусами и топовым крестом. На электронных картах место помечено навигационными знаками. Сведения о точном расположении кормы специалисты Морспасслужбы передали в гидрографическую службу.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Ее возглавил заместитель председателя кабмина Виталий Савельев.

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