Движение судов закроют у затопленной кормы танкера «Волгонефть-212»

Участок близ затопленной кормы танкера «Волгонефть-212» закроют для судов

Участок акватории Черного моря близ затопленной кормы танкера «Волгонефть-212» закроют для прохода судов. Об ограничении движения сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Кормовая часть танкера затонула в 11 километрах от берега на глубине 20 метров. Зону оградили желтыми конусами и топовым крестом. На электронных картах место помечено навигационными знаками. Сведения о точном расположении кормы специалисты Морспасслужбы передали в гидрографическую службу.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Ее возглавил заместитель председателя кабмина Виталий Савельев.