Трамп предложил России легкий и трудный способы завершения СВО

Президент США Дональд Трамп предложил России легкий и трудный способы завершения специальной военной операции (СВО). Его слова передает Reuters.

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем, и легкий всегда лучше», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, Россия должна согласиться на сделку по урегулированию украинского конфликта, иначе Вашингтон введет «высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам».

Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил поставить памятник Трампу, если ему удастся урегулировать конфликт на Украине.