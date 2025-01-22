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20:14, 22 января 2025Мир

Трамп предложил России два способа завершить СВО

Трамп предложил России легкий и трудный способы завершения СВО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил России легкий и трудный способы завершения специальной военной операции (СВО). Его слова передает Reuters.

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем, и легкий всегда лучше», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, Россия должна согласиться на сделку по урегулированию украинского конфликта, иначе Вашингтон введет «высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам».

Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил поставить памятник Трампу, если ему удастся урегулировать конфликт на Украине.

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