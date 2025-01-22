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07:17, 22 января 2025Бывший СССР

Украинские пограничники расстреляли заплатившего им за побег мужчину

Украинские пограничники получили взятку от мужчины за побег и расстреляли его
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинские пограничники расстреляли заплатившего им за побег мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного бойца ВСУ.

По его словам, многие граждане сбежали из страны, «когда была возможность». «Был один случай, если я не ошибаюсь, пограничникам заплатили, чтобы перейти границу. Они их немного пропустили, одного застрелили, другого — наручники сзади и сразу тоже сюда [в зону спецоперации]», — сообщил пленный.

Ранее стало известно, что в украинской армии среди деморализованных бойцов процветают пьянство и употребление наркотиков. Информацию об этом подтвердили пленные украинские пограничники. По их словам, были случаи, когда после употребления неизвестных веществ бойцы «ложились спать и больше не вставали».

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