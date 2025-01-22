Украинские пограничники получили взятку от мужчины за побег и расстреляли его

Украинские пограничники расстреляли заплатившего им за побег мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного бойца ВСУ.

По его словам, многие граждане сбежали из страны, «когда была возможность». «Был один случай, если я не ошибаюсь, пограничникам заплатили, чтобы перейти границу. Они их немного пропустили, одного застрелили, другого — наручники сзади и сразу тоже сюда [в зону спецоперации]», — сообщил пленный.

Ранее стало известно, что в украинской армии среди деморализованных бойцов процветают пьянство и употребление наркотиков. Информацию об этом подтвердили пленные украинские пограничники. По их словам, были случаи, когда после употребления неизвестных веществ бойцы «ложились спать и больше не вставали».