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09:36, 22 января 2025Спорт

Украинский борец-чемпион оценил решение соотечественника-гимнаста сменить гражданство

Борец Беленюк осудил украинского гимнаста Ковтуна за смену гражданства
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Жан Беленюк

Жан Беленюк. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк оценил смену гражданства соотечественником Ильей Ковтуном, вице-чемпионом Игр-2024 по спортивной гимнастике. Об этом сообщает Sport Express.ua.

По мнению спортсмена, его коллега сделал стратегически неверный шаг. «Украинские спортсмены должны понимать, что даже финансово заманчивые предложения из других стран не принесут счастья. Ты никогда не станешь своим на чужбине», — заявил Беленюк.

Борец также осудил Ковтуна за то, какой момент выбрал гимнаст для смены гражданства. «Я верю в будущее Украины и что спорт здесь будет процветать и развиваться. Даже в сегодняшних условиях Украина выплачивает все призовые и финансирует национальные сборные», — заявил Беленюк.

18 января сообщалось, что Ковтун решил сменить гражданство. Он подал заявление на получение паспорта Хорватии, в которой живет и тренируется три года

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