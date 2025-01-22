Уникальную рукопись Цоя выставят на аукцион

Рукопись Виктора Цоя выставят на аукцион за полтора миллиона рублей

Лист бумаги с текстом песни «Прохожий», написанным Виктором Цоем в 1986 году, выставят на аукцион 23 января. Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд».

«В данном варианте песня называется "Сильная личность". Рукопись обладает коллекционной ценностью музейного уровня», — уточняется в описании лота.

Сам лот представляет собой лист с текстом песни и подписью лидера группы «Кино», а также разрешением исполнения на внутриклубных концертах. Торги начнутся с полутора миллионов рублей.

Известно, что песня «Прохожий» вошла в альбом «Группа крови» в 1988 году, однако сам Цой не был ей доволен. По словам музыканта Алексея Вишни, который занимался сведением альбома, песню записали в качестве шутки и считали «проходной».

Ранее стало известно, что рисунок Виктора Цоя продали на торгах за рекордные 76,9 тысячи евро (около восьми миллионов рублей). В 2014 году небольшой рисунок «Портрет Джона Кеннеди», выполненный лидером группы «Кино», продали за 15 тысяч евро (более миллиона рублей).