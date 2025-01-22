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14:52, 22 января 2025Россия

Уволился вице-губернатор Петербурга

В Санкт-Петербурге уволился вице-губернатор по медицине Эргашев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге уволился вице-губернатор Олег Эргашев, курировавший медицину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как следует из сообщения, Эргашев покинул пост по собственному желанию. Его отставку принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Кто займет место бывшего вице-губернатора, не уточняется.

Эргашев занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2020 года. До этого он, являясь по специальности хирургом, работал во многих медучреждениях города, а также в правительстве Ленинградской области. Кроме того, чиновник имеет звание доктора медицинских наук.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освободил от должности своего заместителя Сергея Стародубцева. Чиновник покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

ЖЗЛ
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