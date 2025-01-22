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11:37, 22 января 2025Мир

Увольнения отвечающих за Украину сотрудников Пентагона объяснили

Политолог Коньков предрек кадровое обновление в администрации США при Трампе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cheriss May / Reuters

В Америке ожидается обширное кадровое обновление после прихода к власти президента США Дональда Трампа, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог объяснил увольнение и отстранение отвечающих за Украину сотрудников Пентагона.

«Я бы рассматривал это в контексте более широкого обновления кадров и зачистки всех тех, кто Трампу оппонировал, и кто, так скажем, может создавать ему какие-то внутренние проблемы при реализации его политики. Поэтому такое обширное кадровое обновление сейчас будет продолжаться по всем линиям американской и гражданской службы и военной машины», — предположил Коньков.

Политолог отметил, что если говорить об украинском конфликте, то Трамп неоднократно заявлял, что его бы не было, если бы он был президентом, и о его полном неприятии политики администрации бывшего президента США Джо Байдена.

«Конечно, здесь и дополнительный импульс к перетряске кадров, к пересмотру подходов, к пересмотру основных линий взаимодействия. Поэтому такого рода процессы сейчас вполне предсказуемы», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны США уволены все ответственные за Украину чиновники. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала.

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