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02:56, 22 января 2025Мир

В Британии сообщили о попытках Трампа запугать Зеленского

Меркурис: Трамп пытается запугать Зеленского, говоря о сделке с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп запугивает украинского лидера Владимира Зеленского, говоря что тот готов заключить сделку с Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«То, что делает Дональд Трамп — по сути запугивает Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров», — подчеркнул он. По словам Меркуриса, в случае несогласия украинского лидера идти на переговоры с Россией глава Белого полностью прекратит любую помощь ВСУ. Аналитик считает, что подписанный Трампом указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам подтверждает эти намерения.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Трамп должен урегулировать конфликт на Украине не только быстро, но и надежно. «Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто слово "быстро", а справедливо, прежде всего надежно для нас», — подчеркнул политик.

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