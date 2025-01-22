В Британии сообщили о попытках Трампа запугать Зеленского

Меркурис: Трамп пытается запугать Зеленского, говоря о сделке с Россией

Президент США Дональд Трамп запугивает украинского лидера Владимира Зеленского, говоря что тот готов заключить сделку с Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«То, что делает Дональд Трамп — по сути запугивает Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров», — подчеркнул он. По словам Меркуриса, в случае несогласия украинского лидера идти на переговоры с Россией глава Белого полностью прекратит любую помощь ВСУ. Аналитик считает, что подписанный Трампом указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам подтверждает эти намерения.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Трамп должен урегулировать конфликт на Украине не только быстро, но и надежно. «Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто слово "быстро", а справедливо, прежде всего надежно для нас», — подчеркнул политик.