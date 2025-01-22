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05:13, 22 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о прятавшихся в детском саду наемниках

РИА Новости: Иностранные наемники заняли детский сад в Часовом Яре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заняли детский сад в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР), откуда наводили артиллерийские орудия. Об этом рассказал местный житель в беседе с РИА Новости.

«Напротив меня находится детский сад номер 48 по улице Недогибченко. И там в котельной жили ребята, разговаривающие на английском языке. На форме были кленовые листочки. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, были канадцы. И они выдавали целеуказания на английском языке», — рассказал мужчина.

По его словам, прятавшиеся в детском саду наемники следили за ситуацией и давали указания для стрельбы из артиллерийского орудия.

Ранее боец с позывным Чукча рассказал, что российские военные готовят для ВСУ неприятные сюрпризы в Часовом Яре, которые позволят им полностью занять населенный пункт в ближайшее время.

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