В ЕС предложили увеличить расходы на оборону за счет трат на школы и здоровье

Каллас: ЕС нужно увеличить расходы на оборону за счет трат на школы и здоровье

Странам Европейского союза (ЕС) следует увеличить расходы на оборону в рамках Североатлантического альянса за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«В прошлом году страны Евросоюза вместе потратили порядка 1,9 процента от ВВП на оборону, а Россия потратила 9 процентов. Мы тратим миллиарды на наши школы, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше денег на оборону, то все это будет под вопросом», — отметила евродипломат.

Также Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп был совершенно прав, когда говорил, что Брюссель тратит недостаточно денег на оборону НАТО.

Ранее Трамп выразил недовольство несоразмерными затратами США на помощь Украине по сравнению с союзниками по НАТО. Во время выступления в Овальном кабинете он отметил, что Вашингтон вложили в поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем страны-участницы альянса.