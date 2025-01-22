В ЕС заявили о необходимости восстановить отношения с Россией

Председатель ЕП Метсола: ЕС придется восстанавливать отношения с Россией

Странам Европейского союза (ЕС) придется восстанавливать отношения с Россией, когда для этого придет время. Об этом заявила председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола, ее слова передает портал Interia.

«Я бы сказала, что мы не можем игнорировать тот факт, что Россия — сосед Евросоюза и еще глобальный игрок (...). Мы не должны забывать об этом, поэтому нам нужно будет внимательно посмотреть на это [восстановление отношений с Россией], когда придет время», — ответила политик.

Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что европейские страны должны затягивать украинский кризис, чтобы сдерживать Россию и в течение последующих пяти лет готовиться к войне. Он также призвал «перевести экономику Европы в турбовоенный режим», чтобы приготовиться к вступлению в конфликт.