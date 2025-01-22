В Финляндии призвали готовиться к эпохе неопределенности из-за Трампа

Президент Финляндии Стубб: надо готовиться к эпохе неопределенности из-за Трампа

Надо готовиться к эпохе неопределенности с приходом президента США Дональда Трампа к власти. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Yle.

«Нам нужно подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот могут исчезнуть (...). Новая норма заключается в отклонении от традиционной системы, которая основана на правилах и поддержке международных институтов в отношении транзакций и сделок», — отметил финский лидер.

По мнению Стубба, нужно также подумать о том, как убедить США в том, что их ценности и интересы «в любом случае ведут их обратно к международному сотрудничеству».

20 января издание Politico сообщило, что Европейский союз (ЕС) оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа. Авторы материала отметили, что ЕС вынужден либо «отказаться от своей зависимости от китайских товаров», либо «оставить США действовать в одиночку на китайском направлении».