В Госдуме назвали два необходимых для США условия по урегулированию конфликта на Украине

Белик: США не должны дать разжалобить себя Европе для урегулирования по Украине

Чтобы урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, как это запланировал новый президент США Дональд Трамп, Вашингтон должен выполнить два условия. Их озвучил депутат Госдумы Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал информацию, согласно которой Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Новый президент США, как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры. Келлог при этом не будет отклоняться от планов Трампа.

«США жестко демонстрируют Киеву, кто вассал, а кто господин, и не дают разжалобить себя Европе сказками про Россию, готовую пойти войной на НАТО. По сути, перед одними [нужно] ударить кулаком по столу, а перед другими притвориться глухим», — озвучил условия Белик.

Депутат назвал урегулирование по Украине за 100 дней технически возможным. По его словам, в случае выполнения двух условий США не потратят ни доллара, чтобы помочь завершить боевые действия на Украине.

Данные о намерении Трампа урегулировать конфликт на Украине прокомментировал и сенатор Алексей Пушков. Если новый президент серьезно настроен на это, он должен разговаривать с Россией, уверен парламентарий. Трамп, как отметил сенатор, в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.