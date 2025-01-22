Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 22 января 2025Россия

В Госдуме назвали два необходимых для США условия по урегулированию конфликта на Украине

Белик: США не должны дать разжалобить себя Европе для урегулирования по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Чтобы урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, как это запланировал новый президент США Дональд Трамп, Вашингтон должен выполнить два условия. Их озвучил депутат Госдумы Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал информацию, согласно которой Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Новый президент США, как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры. Келлог при этом не будет отклоняться от планов Трампа.

«США жестко демонстрируют Киеву, кто вассал, а кто господин, и не дают разжалобить себя Европе сказками про Россию, готовую пойти войной на НАТО. По сути, перед одними [нужно] ударить кулаком по столу, а перед другими притвориться глухим», — озвучил условия Белик.

Депутат назвал урегулирование по Украине за 100 дней технически возможным. По его словам, в случае выполнения двух условий США не потратят ни доллара, чтобы помочь завершить боевые действия на Украине.

Данные о намерении Трампа урегулировать конфликт на Украине прокомментировал и сенатор Алексей Пушков. Если новый президент серьезно настроен на это, он должен разговаривать с Россией, уверен парламентарий. Трамп, как отметил сенатор, в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      Министр спорта России вступился за заподозренного в готовности продаться шахматиста

      В Еврокомиссии призвали затягивать конфликт на Украине

      Россиян предупредили об угрожающей двум туристическим регионам опасности

      Стали известны возможности системы «Арктика-М»

      В Госдуме назвали два необходимых для США условия по урегулированию конфликта на Украине

      Появились рассылки украинских мошенников с призывами к диверсиям через детские аккаунты

      Солистка «А'Студио» впервые показала лицо четырехлетнего сына

      Глава МАГАТЭ посетит Россию и Украину

      В ЕС предложили увеличить расходы на оборону за счет трат на школы и здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше