Минздрав предложил пересмотреть подходы к стерилизации как к методу контрацепции

В России предложили изменить подходы к одному методу контрацепции. Речь идет о медицинской стерилизации, с такой инициативой выступила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине, пишет РИА Новости.

«Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе», — обозначила Шешко.

По словам представителя Минздрава, за четыре года количество россиянок репродуктивного возраста снизилось — с 35 до 34,3 миллиона женщин.

На сегодняшний день стерилизация возможна только для россиян старше 35 лет или имеющих не менее двух детей, а также при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия человека.

Ранее Минздрав предписал россиянкам рожать по-новому. В частности, вводятся новые правила к обезболиванию роженицы, а также меняется порядок ведения наблюдения за роженицей.