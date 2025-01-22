Депутат Колесник: У Европы нет ресурсов на содержание ВСУ

Европа в настоящее время не обладает достаточными ресурсами для содержания Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Европа уже допустила ошибку, когда набила свои страны украинскими беженцами, которые требуют огромных ресурсов. Я даже допускаю, что Европа однажды попросит у России помощи в их выдворении», — сказал политик.

Он добавил, что Европе действительно удалось сделать украинскую армию достаточно сильной и хорошо вооруженной. И теперь она требует больших ресурсов для поддержания текущего уровня.

«Но арсеналы Европы опустошены, а у Украины теперь сильная армия с боевым опытом. Самим же странам, даже таким развитым, как Германия, Франция, Великобритания, потребуется лет десять для того, чтобы восполнить свои арсеналы. Продолжая содержать ВСУ они в итоге окончательно разоружатся. И США им теперь не помогут — новая администрация занялась проблемами своей страны», — заключил Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Украину не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранный контингент, Европа должна взять на себя содержание вооруженных сил страны. При этом украинский лидер отметил, что членство республики в Североатлантическом альянсе обойдется Европе дешевле, чем содержание ВСУ.