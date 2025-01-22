В Госдуме подготовили проект о приоритете жен мобилизованных при трудоустройстве

В России захотели отдавать приоритет женам мобилизованных при трудоустройстве в государственные организации и воинские части. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме, на рассмотрение его внесут в ближайшее время, передает ТАСС.

Согласно инициативе, жены мобилизованных также могут рассчитывать на сохранение должности при сокращении штата, а кроме того, на приоритетное направление на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя за собой среднюю заработную плату на весь период учебы.

На сегодняшний день такие социальные гарантии есть только у жен профессиональных военнослужащих.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запретит работодателям отказывать россиянкам в отпуске, если он нужен для ухода за ранеными участниками специальной военной операции на Украине.