В России заочно осудили наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 14 лет наемнику Кахабришвили за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 53-летнего гражданина Грузии Гелы Кахабришвили, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Его признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года Кахабришвили добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и получил оружие, после чего принял участие в боях на стороне Украины в различных точках боевого столкновения.

За свои действия наемник получил больше 2,3 миллиона рублей. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ.