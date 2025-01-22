Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:26, 22 января 2025Силовые структуры

В России заочно осудили наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 14 лет наемнику Кахабришвили за участие в боях на стороне ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 53-летнего гражданина Грузии Гелы Кахабришвили, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Его признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года Кахабришвили добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и получил оружие, после чего принял участие в боях на стороне Украины в различных точках боевого столкновения.

За свои действия наемник получил больше 2,3 миллиона рублей. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

      Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

      Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

      Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше