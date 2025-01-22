В российском городе возбудили дело против троих иностранцев за секс с 15-летней девочкой

В Петербурге возбудили дело против трех иностранцев за секс с 15-летней девочкой

В Петербурге следователи возбудили дело против 20-летнего, 21-летнего и 23-летнего иностранцев за секс с 15-летней девочкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, с 1 по 19 января трое юношей по очереди вступали в интимную связь с потерпевшей в квартире на улице Декабристов. Девочка якобы сама на это согласилась, но спустя 18 дней ее госпитализировали в психиатрическую больницу. Брат нашел сестру и вызвал полицию.

Дело возбуждено по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

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