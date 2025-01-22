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22:41, 22 января 2025Мир

В Словакии призвали главу ЕК вмешаться в спор с Зеленским

Словацкие евродепутаты призвали главу ЕК вмешаться в спор с Зеленским
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press

Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в спор с украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентариев.

Они просят встать на защиту Евросоюза и Словакии. Депутаты отметили, что не понимают одностороннее решение Зеленского об остановке транзита газа через украинскую территорию.

Ранее Politico сообщило, что государства Европейского союза после прекращения транзита российского газа через Украину покупают этот углеводород рекордными темпами. Оказалось, что за первые 15 дней наступившего года 27 стран ЕС закупили 837,3 тысячи тонн сжиженного природного газа.

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