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12:45, 22 января 2025Россия

В Совфеде опровергли получение просьбы о снятии неприкосновенности с Голубева

Сенатор Тимченко опроверг получение просьбы по неприкосновенности Голубева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В комитет по регламенту Совета Федерации не поступало просьбы о снятии неприкосновенности с сенатора и бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом заявил глава комитета Вячеслав Тимченко, его слова приводит РБК.

Таким образом он ответил на информацию о том, что Генпрокуратура направила в верхнюю палату парламента просьбу снять неприкосновенность с сенатора Голубева. Известно, что в приемной сенатора отказались от комментариев.

В ноябре экс-губернатор Голубев был наделен полномочиями сенатора Совфеда. 22 января 2025 года издание 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах региона заявило, что Генпрокуратура намерена провести с Голубевым следственные действия в рамках дела о махинациях при реализации проекта «Западная хорда».

По данным источника издания, Следственный комитет России получил показания свидетеля о вероятной причастности Голубева к преступлению.

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